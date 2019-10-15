◎韓國瑜民調落後蔡英文？杜建德駁斥

國民黨總統參選人韓國瑜近期民調落後蔡英文總統，韓今天宣布請假投入總統選舉，外界關注韓國瑜未來選戰策略。國民黨副秘書長兼代理組發會主委杜建德今天下午與媒體茶敘時嚴正駁斥，指外行人看熱鬧，內行看門道，沒有民調低迷這件事情。

◎吳敦義重批蔡英文：不放棄台獨會「以獨引統」

國民黨主席吳敦義15日在台中市受訪時表示，不管蔡英文總統是「明獨」還是「暗獨」，總而言之就是「獨」的，如果不放棄台獨思想，向中華民國報到，主張獨立可能引來統一，「以獨引統」而且引來的可能是「武統」。

◎柯文哲說汐民線是盲腸 侯友宜：每個器官都有功能

新北市長侯友宜15日下午視察八里區各項工程，對於台北市長柯文哲14日在議會表示，汐止民生捷運線「等我有空再處理」、捷運線是盲腸段引發軒然大波，侯對此回應，其實對柯文哲交通非常重視，雙北早在三年前就達成共識，現在只等11月初環評送審交通部通過後，汐止到東湖段雙北就可合作施工，會和柯齊力創造大台北交通網。

◎連千毅賣的精品鑑定出爐 這些都假的

直播主連千毅上月遭檢警突襲倉庫、公司查扣500多件名牌的精品，高雄地檢署送請原廠協助鑑定真偽，已獲部分回覆，GUCCI、MICHAEL KORS等6個品牌的16件精品都是仿冒品，侵權市值高達273萬元；至於查扣品項最大宗的賓士相關精品，因賓士原廠尚未提供鑑定報告，待其他牌子鑑定結果出爐，深入追查。

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(中時電子報)