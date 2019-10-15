外送員撞死老翁 4萬元交保 17:442019/10/15 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最近外送員接連發生車禍，造成多人傷亡，引發關注，30歲的Lalamove周姓外送員，14日晚間9時在台北市中山區準備接單時，在民生西路撞死違規穿越馬路的74歲羅姓老翁，警訊後依過失致死罪嫌移送周男，台北地檢署今訊後，諭令4萬元交保。 周男交保後表示，他有陣子沒接單，當時他不是接單，而是去找擺攤賣麵的母親，沒注意不慎撞死羅翁。檢警已進一步調查釐清中。 (中時 ) #接單 #外送 #老翁 #移送 #過失致死 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員站這扒飯 網嘆：用生命賺錢 15:582019/10/11 日常 送餐上工第2天 男車禍不治 04:102019/10/12 社會新聞 店家拖時間很母湯！外送員揭六輸 14:292019/10/12 日常 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 男客喊：進來啊！女外送一看驚呆 11:272019/10/14 生活 藍委要勞動部查外送平台 根絕假承攬真僱傭 14:192019/10/14 政治 外送已走下坡 員工曝暗黑真相：不好賺了 14:262019/10/14 生活 外送勞權欠照料 藍委痛斥勞動部慢半拍 19:482019/10/14 政治 亡命外送員！立委籲組工會、保營業機車附加險 10:262019/10/15 財經 北市10月迄今30件外送員車禍 警局邀業者泡茶 10:332019/10/15 社會 社會熱門新聞 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 小隻男約炮大隻女 射後不理險GG - 社會 蔡英文論文爭議未息 民眾檢舉資料狂寄北檢 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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