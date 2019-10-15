最近外送員接連發生車禍，造成多人傷亡，引發關注，30歲的Lalamove周姓外送員，14日晚間9時在台北市中山區準備接單時，在民生西路撞死違規穿越馬路的74歲羅姓老翁，警訊後依過失致死罪嫌移送周男，台北地檢署今訊後，諭令4萬元交保。

周男交保後表示，他有陣子沒接單，當時他不是接單，而是去找擺攤賣麵的母親，沒注意不慎撞死羅翁。檢警已進一步調查釐清中。

(中時 )