國產帶殼落花生和脫殼落花生重量換算比例是2比1，但進口卻1.5比1，農民認為進口換算標準太寬，要求提高到和國內一樣。（許素惠攝）

國產花生生產成本比國外高，造成許多加工業者選擇價格低的進口花生為原料。（許素惠攝）

在WTO架構下，台灣每年進口帶殼與脫殼花生各約5235公噸，但有業者以脫膜混充帶膜進口，因供貨及價格穩定衝擊國產，農民要求禁止脫膜進口，否則就應調整帶、脫膜換算比例，並調高進口花生醬關稅。

全國落花生產業協會理事長丁明貴指出，花生是敏感作物，所以目前每年進口配額是帶、脫殼各5235公噸，帶、脫殼重量換算是1.5比1，然而有不少業者遊走在規定邊緣，以脫膜混充帶膜進口，由於帶、脫膜比為1比0.8，非但實際進口重量增加，也引發食安疑慮，進口價格低更衝擊國產花生。

丁明貴表示，進口脫殼花生每公斤85至90元，國產110元以上，加上進口供貨及價格相對穩定，高達9成花生罐頭加工業者都以進口為原料，壓縮了國產價格，且國外保存期限通常在出口時才標印，先前到底庫存了多久，台灣端根本不知道，是否產生黃麴毒素，讓人憂慮，WTO談判時並未提到脫膜可進口，所以政府應禁止，否則就要調整帶、脫膜的換算比例。

立委劉建國說，現行脫膜花生被歸類為脫殼之列，所以也在每年5235公噸的進口配額內，將請農委會再和農民溝通，從帶、脫膜比例進行調整，保護國產花生農。

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠表示，今年因為減種及雨水多，國產花生可能減產1、2成，量少價格就升是市場定律。

(中時 )