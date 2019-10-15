2019台中學國際研討會舉辦「一句話代表台中－市民Slogan競賽」結果15日出爐！從300多句民眾風趣多元的語句裡，看見市民對城市的認同感及理想中的台中，並由「台中共好，宜居偕老」一句道盡宜居之城理想的話獲評審青睞，榮獲金質獎Slogan！
台中市府研究發展考核委員會主任委員吳皇昇表示，除得獎作品外，還有各式各樣幽默、創意句子，如「早餐就是要吃炒麵，半夜就要吃爌肉飯」、「一座善於打撈好友的城市」。
此外，還有「台中，捨不得和他SAY GOODBYE，因為太GOODBUY了！」、「對台中感性一分鐘，讓我失去理性六十秒！」、「外地人到台中求學，已讀，就不回了！」、「
戀愛、結婚、呷頭路。你最佳的選擇：台中。」等，讓人一看就覺得沒錯！這就是台中！
創意競賽，主辦單位聘請觀光與行銷界專家評選出金質獎、銀質獎、銅質獎及佳句獎，將於11月15、16日研討會期間在中興大學社管大樓B1國際會議廳展出。
研考會指出，2019台中學國際研討會以「創新城市、共融台中」為主題，探討地方創生、數位科技、青年創業、智慧治理等議題，打造兼具創新與活力的台中城，報名時間至10月31日截止。
(中時 )
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