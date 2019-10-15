民眾黨主席柯文哲搶當「母雞」，帶了兩隻「小雞」上綜藝節目打知名度，沒想到母雞卻超愛唱歌，唱歌一定要從「頭」開始，也就是得由第一句開始唱，柯文哲唱得忘我，甚至不用人CUE，就自己唱起最愛的歌曲《鑼聲若響》，更自誇自己「知名度很高」帶小雞沒壓力。更自爆和夫人陳佩琪吵架都靠「醫遁」落跑。

柯文哲帶兩小雞選將上綜藝節目宣傳打知名度，沒想到一唱歌就不停。（圖／高點鬧新聞提供）

柯文哲今（15）日帶民眾黨兩位候選人，何景榮與張睿倉上通告宣傳，來到綜藝節目《高點鬧新聞》打知名度，在這次2020立法委員選舉，要發揮「母雞帶小雞」功能，柯文哲自稱「沒什麼感覺」，更沒有壓力。節目中柯文哲大展歌喉，「聽音辨歌」五道關卡，除了要講出歌名，還要清唱兩句。主持人邱沁宜觀察發現，原來柯文哲唱歌一定要從「頭」開始，也就是得由第一句開始唱，柯文哲唱得忘我，甚至不用人CUE，就自己唱起最愛的歌曲《鑼聲若響》！

新住民二代何景榮，則帶來印尼新爪哇民歌，一哼之下，大家恍然大悟，原來是鄧麗君《甜蜜蜜》原曲。張睿倉猜歌，讓柯文哲看不下去「火線救援」，更當場點《堅持》讓張睿倉秀一首。

柯文哲每次和陳珮琪吵架，都假裝有急診病患落跑。（資料照／張穎齊攝）

平常不善於表達對妻子陳佩琪愛意的柯文哲，也禁不住主持人郭岱軒點歌，現場獻唱《月亮代表我的心》給「刻苦耐勞」的陳佩琪。柯文哲和陳佩琪都是直來直往獅子座，問到夫妻起衝突到底誰贏，柯文哲說要避免吵架，會「醫遁」，立刻說急診室有病人，趕緊逃離現場。

柯文哲舉例陳佩琪做過令他最感動的事，就是當年台大醫院愛滋器官誤植事件，陳佩琪趁他出國波蘭，自己開記者會爆料台大黑幕，「她一個人槓上整個台大醫院」，捍衛丈夫清譽，直言不諱，其實現在偶而在陳佩琪臉書上也看得到「犀利人妻」的風格。

台北市長柯文哲也展現驚人記憶力，想起主持人郭岱軒曾經跑過他新聞，兩人在節目開錄前大敘舊，郭岱軒大呼好險，躲過陪「爬樓梯」」、「搭公車」的採訪階段，柯文哲則透露，現在爬樓梯會看「是不是快遲到」，更說搭公車到市府上班很快，現在也都是搭「20路」公車「嗡嗡嗡」上工。

(中時電子報)