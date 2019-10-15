20191015中天新聞 台藝人痛訴網路霸凌 Jolin、丫頭紛紛發文

前f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)昨日驚傳於家中身亡，得年25歲，死訊震驚韓國演藝圈。而她生前好友、前KARA成員具荷拉今(15日)再次更新訊息，痛哭無法接受雪莉離世的消息，令人看了鼻酸。

雪莉與具荷拉生前私交甚篤，昨日雪莉驚傳噩耗，她亦上傳多張兩人昔日合照，平靜地寫下：「在那個世界就做真理想做的吧…」只是具荷拉今日終於情緒潰堤，稍早又再次PO文，抒發自己內心悲痛，「眼淚不停地流，至今無法相信，無數張照片中美麗的真理啊…真理啊」。

其實具荷拉今年5月也與雪莉一樣，試圖輕生了結自己生命，然而具荷拉幸運被經紀人發現獲救，而雪莉則是不幸離開人世。而粉絲看了具荷拉的最新PO文，也忍不住擔心起她身心狀況，「從知道雪莉離開的那一刻，我第一下想到的就是具荷拉，她也讓人很擔心啊」、「她也是憂鬱症患者，希望她可以好好的，希望她康復」。

雪莉生前飽受憂鬱症痛苦，雖然警方表示她未留下任何遺書，但據韓國媒體報導，她現場留下了一本疑似遺書的記事本，最後一頁寫著「痛苦」2字，令人心疼不已。

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