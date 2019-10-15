跟著空拍機的360度視角，可從空中俯瞰大地。（廖志晃攝）

鳥瞰中台灣第1場，將於20日在日月潭登場。（廖志晃攝）

參加鳥瞰中台灣觀光行銷活動，有機會把大獎搬回家。（廖志晃攝）

行政院中部聯合服務中心，今年以「鳥瞰中台灣」為主題，行銷中彰投苗4縣市觀光，結合最新科技空拍機及Goggles體感眼鏡，讓民眾體驗VR 360度環景，從空中俯瞰盡覽大地之美，將於20日在日月潭登場，歡迎搶先體驗。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖，15日邀集4縣市代表、水里鄉長陳癸佑、縣議員陳昭煜及玉管處副處長林文和等人，為鳥瞰中台灣揭開序幕。

湯火聖指出，中台灣擁有多元豐富的觀光資源，但民眾到各景點旅遊，卻是「見樹不見林」，未能看見全貌，因此，今年就以鳥瞰為主題，將空拍機與Goggles體感眼鏡同步連結，民眾透過體感眼鏡，就能夠跟著空拍機的360度視角，從空中的第一視角俯瞰大地。

湯火聖表示，希望藉由空拍機的應用及紀錄影像之美，帶動旅遊風潮，像水里溪就可以規畫為空拍機的訓練場；陳癸佑表示，水里鄉周邊有台灣第一長河濁水溪、第一大湖日月潭和第一高山玉山，風景壯闊，條件優越，確有發展潛力。

鳥瞰中台灣第1場，將於20日在日月潭向山遊客中心登場；第2場將於26日在苗栗縣銅鑼鄉客家文化館舉行，兩場都安排特別的飛行路線，讓民眾感受中台灣之美。

同時舉行的觀光旅共同行銷活動，邀請餐飲美食、在地特產及藝品展售、親子休閒及空拍機產業博覽會；現場並有消費滿額及闖關抽大獎，獎品包括TELLO空拍機、腳踏車等好禮。

(中時 )