每年秋末春初是空污季，環保署今（15）日表示，未來空氣品質預報連兩天以上發布「紅害」警報，自預報隔天起將針對吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗等七大行為加以管制，直到降至橘色警報以下為止。

環保署預告訂定「預防空氣品質惡化之空氣汙染行為」草案，每年10月至隔年3月空氣品質不良期間，未來若空氣品質預報連續二日以上懸浮微粒或細懸浮微粒濃度達一級預警，自預報隔日起至降為二級預警以下期間，禁止空氣汙染七大行為，包括吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗，主要是考量上述行為，可能導致大量逸散性粒狀汙染物及揮發性有機物排放，對民眾亦有明顯可見汙染或異味等觀感不佳情形。

根據草案，違反者將依空氣汙染防制法第67條處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，如為工商廠場將處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

(中時 )