崙背鄉8角亭大排橋梁因去年豪雨造成塌陷。（立委劉建國提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉與崙背鄉交界附近的8角亭大排橋梁，去年因823豪雨塌陷進行重建，15日行政院政務委員吳澤成至現場了解施工情況，強調橋梁安全非同小可，尤其在宜蘭南方澳斷橋事件後，國人對橋梁安全意識抬頭，因此橋梁重建必需更加謹慎。

8角亭大排橋梁因去年823豪雨造成橋墩下陷、近50公尺長的橋面彎曲龜裂，由於此橋是往返村落與濁水溪畔田地的主要橋梁，居民紛紛要求重建，經立委劉建國與雲林縣政府共同向中央爭取1900餘萬元經費，去年9月拆除重建。

立委劉建國15日邀行政院政務委員吳澤成、崙背鄉長李泓儀、崙背鄉代會主席蔡誌山等人前往現場勘查重建進度，截至9月底已完成7.21％，預計10月汛期過後隨即進場施作橋墩全套管，全部工程預計明年6月完成。

吳澤成、劉建國表示，橋梁安全非同小可，尤其是在宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事件後，橋梁的重建更需迅速且謹慎。8角亭大排橋梁因豪雨塌陷，顯示之前的堅固性與耐用度不足，因此重建一定要比過去更牢固、安全。

雲林縣政府工務處指出，8角亭大排橋梁年久失修，去年因豪雨塌陷，幸好沒有造成人員傷亡，重建工程今年4月進行招標，7月順利完成招標動工，完工後橋寬將由原本的4米增至6米，讓居民進出更加安全便利。

(中時 )