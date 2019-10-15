台中市府多管齊下促進青年穩定就業，包括舉辦就業博覽會、推出「就業金安薪方案」、成立「青年事務股」，提供一站式就業及創業服務，讓青年深耕逐步在台中穩定就業。勞工局表示，依據主計總處統計，中市15至24歲青年失業率從107年的13％，降至今年上半年10.1％，六都最低。

台中市議會15日召開定期會，針對台中市15至64歲青年及一般勞工失業率專案報告進行討論。市議員賴佳微、冉齡軒、段緯宇、江肇國等人均關心台中市就業狀況。

勞工局長吳威志指出，主計總處及勞動部依據《勞動基準法》第44條規定，年滿15歲列入勞動力計算，現今全台失業率的統計資料，皆是由行政院主計總處進行調查；其中，青年年齡的統計區間，分為15至24歲及25至29歲兩區間。

勞工局表示，依據主計總處資料，台中市15至24歲青年失業率從107年13％降至今年上半年10.1％，為六都最低；且15至24歲勞動人口從11萬4千增加至11萬6千人，就業人數也從10萬人增加至10萬4千人，青年勞動人數及就業人數台中市都是六都第二多。

市長盧秀燕表示，市府編有「青年穩定就業獎勵金」，經推介就業滿3、6個月給予最高2萬2千元獎勵金，開辦迄今高達9成5青年認為獎勵金有助於其穩定就業，而領取獎勵金青年皆配置專屬就業服務員，請領獎勵金後至少追蹤關懷2次以上，以了解青年就業情形，並依其需求提供相關支持輔導。

勞工局指出，獎勵青年穩定就業金至108年9月底請領滿3個月獎勵金1841人次，今年追蹤結果至9月滿3個月領後離職者僅11人，穩定就業率達73％，青年領取就業獎勵後離職人數逐年下降，透過穩定就業獎勵金的發放確實讓更多人有動力工作，協助青年度過就業磨合期。

除了穩定就業獎勵金，勞工局指出，今年至9月已舉辦失業者職訓30班、照顧服務員證訓28班、勞工大學106班、大小徵才活動300場次，約有566家廠商參與，提供32200多個職缺

，成功媒合6成以上就業者。

(中時 )