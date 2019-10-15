2019年丹麥羽球公開賽今天點燃戰火，寶島選手由混雙王齊麟/程琪雅打頭陣，兩人面對日本金子祐樹/松友美佐紀，31分鐘就以21：17、21：17獲勝，晉級16強。
主攻雙打的王齊麟，今年球季在混雙曾在年初西班牙大師賽和程琪雅拿到亞軍，男雙和李洋一起拿到3座冠軍、2座亞軍，兩人明天第一輪對戰中國大陸黃凱祥/劉成，是雙方人馬在BWF巡迴賽首次過招。
明天還有世界球后戴資穎、男單世界第2周天成兩位球星上陣，以及女雙程琪雅/李芷蓁、許雅晴/胡綾芳，都要努力爭取晉級。
(中時電子報)
2019年丹麥羽球公開賽今天點燃戰火，寶島選手由混雙王齊麟/程琪雅打頭陣，兩人面對日本金子祐樹/松友美佐紀，31分鐘就以21：17、21：17獲勝，晉級16強。
主攻雙打的王齊麟，今年球季在混雙曾在年初西班牙大師賽和程琪雅拿到亞軍，男雙和李洋一起拿到3座冠軍、2座亞軍，兩人明天第一輪對戰中國大陸黃凱祥/劉成，是雙方人馬在BWF巡迴賽首次過招。
明天還有世界球后戴資穎、男單世界第2周天成兩位球星上陣，以及女雙程琪雅/李芷蓁、許雅晴/胡綾芳，都要努力爭取晉級。
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