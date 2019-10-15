由台灣男神高以翔、《陳情令》師姐宣璐領銜主演的全新都會愛情劇《彩虹的重力》，16日起於愛奇藝台灣站登場，該劇除了男主角高以翔身高195公分，飾演IT精英暖男兼情敵的張亮有187公分，飾演患有亞斯伯格症、擁有高智商和低情商的霸道總裁錦榮也有189公分，意外組成了「大長腿男模天團」，堪稱陸劇史上「最高」主演陣容！

高以翔、宣璐在《彩虹的重力》有最萌身高差。（愛奇藝台灣站提供）

高以翔、張亮、錦榮同樣都是名模出身，擁有俊美的外貌及逆天長腿，劇中三對CP組合都有「最萌身高差」，身材最高的高以翔笑說：「我跟任何女演員拍戲都會有這個問題，我們彩虹（宣璐）其實已經很高了！(宣璐168公分)。」而這也成為《彩虹的重力》另一個吸引觀眾的另類焦點！

高以翔（左起）、張亮、錦榮三帥都是大長腿。（愛奇藝台灣站提供）

《彩虹的重力》由曾締造7.35高收視偶像劇《敗犬女王》的導演林清振，攜手豆瓣神劇《遇見王瀝川》主創團隊共同打造，演員群網羅集高顏值和好身材於一體的高以翔、宣璐、張亮、林佑威、錦榮、黃柏鈞、岳以恩等人。該劇改編自《遇見王瀝川》原著作者兼編劇施定柔的同名作品，講述在殘酷都市中，三個不同愛情觀的女子，面對現實與感情的拉扯，做出不同的抉擇及成長。基於《遇見王瀝川》在口碑、收視及豆瓣評分都有亮眼成績，本劇開播前獲得網友高度期待它成為《遇》劇的升級之作。

(中時 )