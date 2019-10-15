近日接連發生多起食物外送員事故，造成多人死亡，勞動部昨天勞檢後認定Foodpanda與Uber Eats與罹災的外送員為僱傭關係，對此，由共享經濟產業組成的台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦認為，一旦納入僱傭關係恐怕會扼殺年輕人的機會，也將扼殺產業的發展。

近日外送員外送時發生車禍死亡或受傷的意外傳出，但平台業者認為與外送員的關係是「承攬制」，因而未為其投保勞保、提撥勞退。

台灣協作暨共享經濟協會認為，外送平台蓬勃發展，證明所提供消費者或合作店家及個人的便利性，對合作店家競爭力提升，對不同需求族群提供彈性就業機會，對社會極具正面意義；全台有超過萬名的服務提供者每日運用平台接案，呼籲政府應與各界積極溝通，避免病投藥，以舊的法規方向規管新的經濟模式。留然採取粗糙的措施，將扼殺新創產業發展，還會減少年輕人增加收入的機會。

彭仕邦表示，共享產業目前十分蓬勃發展，外送平台在提供年輕人爭取自己收入的機會外，也注重從業人員的安全，希望尋求共識，但此次意外發生的不在於僱傭關係與否，而是要聚焦在事前預防方式降低外送風險，如機車限速、續工時的上限。至於會有目標與時程表？他僅說，會積極探討。

台灣協作暨共享經濟協會強調，各平台業者有不同的商業模式，外送員也有不同的從業需求，無論承攬、僱傭或各種混合態樣的合作方式，皆為滿足不同需求的服務提供而存在，均應予以尊重。

(中時 )