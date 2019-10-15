日前本報接獲民眾投訴，指出孩子在彰化某中學遭同學霸凌，造成左眼角膜破皮及結膜受損揚言開記者會，校方出面澄清表示，在相關單位了解後並非事實，也有請學生家長到校了解還原事情始末，並強調學校絕對沒有老師會拿自己的前途開玩笑，為何孩子會有如此說法也在了解當中。

校方表示10日晚間老師就發現該學生眼睛紅腫，經詢問同學表示是在校內不小心遭同學手肘碰撞，及在寢室收衣服時遭衣架彈到，校方當晚將同學送往彰化秀傳醫院，醫生診斷後發現是隱形眼鏡配戴太久引發眼角膜破及及結膜受損，治療後已無大礙，校方第一時間也有通報家屬，所以不解為何日後產生遭霸凌之說。

法務部矯正署彰化少年輔育院秘書蔡宏陽表示，經調閱監視器畫面還原確實有衣架彈到的情形，但未發現遭手肘碰撞的畫面，該生18日報到時未報備佩戴隱形眼鏡，檢查隨身物品時也未發現相關保養用品，研判學生從報到日開始就一直將隱形眼鏡戴著上課，時間太久引發不適，類似的情況學校也是第一次遇到。

法務部矯正署彰化少年輔育院從今年八月改制為矯正學校，除了實施一般國民義務教育課程、技職訓練之外，教育部也贊助經費引進戲劇藝術教育，讓曾經迷途的學生藉由演戲舒緩情緒，透過正確的團體相處互動模式，學習與人溝通相處，也可以激發潛能並建立正確的人生觀。

(中時 )