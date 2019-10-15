創立於1915年的日本岡山縣美作高等學校，由校長早瀨直紀帶領92位師生，今天連續第四年蒞臨旗美高中參訪交流，在雙方師長妥善規劃、學生熱情互動下，交流圓滿成功，並正式締結為姊妹校。

為迎接日本姊妹校師生貴賓到來，旗美高中學子化身為外交大使，以日文、英文上台致詞及介紹學校特色，而熱音、熱舞、童軍社也將帶來熱情表演；美作高校也帶來舞蹈及合唱表演，感謝學校的接待及表達交流的情誼。

日本美作高校過去連續三年到訪旗美高中，自去年到訪師生41名，今年倍數成長為92名，明年將超過百人到訪，兩校簽訂姊妹校，未來將加強兩校師生互訪交流，以及教材、課程與師資交換，並進行有關教育、學術等共同研究交流等。

旗美師生用心規劃日生入班體驗課程，共有國、英、數、物理、美術、音樂、體育、全民國防教育、幼兒活動設計等十二堂課程，午餐也以小組座談會形式，讓兩校學生交流彼此的生活及價值觀。

為了讓來日本貴客感受到旗山地區特色，旗美高中另準備了香蕉蛋捲、果乾，讓日本師生品嘗台灣美食，下午並安排旗山文化參訪體驗，由旗美學生大使帶領日本學子深入旗山老街歷史景點，如旗山火車站、武德殿等，進行深度文化體驗。

(中時 )