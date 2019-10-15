農委會主委陳吉仲今天在立法院備詢時宣稱租賃航遙測飛機比直接購買飛機還要更划算。不過國民黨立委馬文君拿出農航所去年2月6日的會議紀錄指出，當時會議中的表格評估中，清清楚楚寫著購機的計畫總經費是「低」，租賃的總經費是「高」，怎麼今年突然顛倒過來了？農委會要不要說明清楚？

馬文君日前開記者會質疑，購買兩架新飛機大約7億多，不過農委會選擇採取的租賃方案，卻可能支出17億，對此，農委會強力反擊，陳吉仲今天更在立法院直言，租或許要17億，但如果直接購買飛機，包含改裝保養等其他費用在內，總價可能要20億，比租賃更貴。

馬文君今出示農委會林務局農航所去年2月6日的會議紀錄指出，農航所自己分析租賃與購機方案，租賃的計畫總經費是「高」，購機就是「低」，怎麼現在農委會主委的說法跟這個相反，陳吉仲是否在說謊？請陳吉仲說明清楚20億究竟怎麼算的？

(中時 )