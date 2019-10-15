許女辯稱當時一時衝動，傳訊息跟潑糞屬於洩憤行為，沒有恐嚇跟毀損故意，應撤銷原判，改判無罪，但法官認為許女所謂「因感情糾葛一時衝動，為洩憤而為上揭行為」純屬犯罪動機，與有無恐嚇及毀損故意乃不同之二事，維持原判。(吳建輝攝)

去年7月彰化一名許姓女子因不滿男友提分手懷恨在心，用手機傳LINE訊息恐嚇林姓前男友，甚至到林男家中潑撒穢物，因此林男控告許女恐嚇及毀損罪等罪嫌，許女不滿五月遭彰化地院簡易判決拘役90天提起上訴，辯稱自己只是一時衝動，希望判無罪但法官認為原審判決所為認事用法均無不當，因此駁回維持原判。

事發在去年7月，許女與林男本為同居情侶，雙方因故分手後許女懷恨在心，騷擾林男長達半年時間，期間以手機用LINE訊息傳送「我不是只會潑大便」、「你逃都逃不了」、「想開門入內全部破壞」、「在潑一桶5加侖紅漆」等恐嚇字眼給林男，隔年1月還連闖2次林男住處拿出自備的穢物，潑向林男懸掛在屋外掛曬的衣物及門窗等，讓林男心生畏懼。

判決書指出許女上訴時辯稱，當時一時衝動，傳訊息跟潑糞屬於洩憤行為，沒有恐嚇跟毀損故意，應撤銷原判，改判無罪，但法官認為，許女訊息中提到潑糞、破壞、潑灑紅漆及穢物，足以讓林男心生畏懼，主觀上分別有恐嚇危害安全，使他人之物致令不堪用之故意，許女所謂「因感情糾葛一時衝動，為洩憤而為上揭行為」純屬犯罪動機，與有無恐嚇及毀損故意乃不同之二事。

因此駁回許女上訴維持原判決，依恐嚇危害安全罪及毀損他人物品罪等罪嫌，共拘役90天得易科罰金。

(中時 )