立委蔡易餘（前排右一）宣布行政院正式核定補助嘉義縣海區8000萬餘元，合計有21所學校受惠。（立委蔡易餘服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣幅員廣大，分配到資源卻很少，許多偏鄉小學面臨設施不堪使用等困境，為向中央爭取修繕經費，立委蔡易餘近日爭取行政院補助，15日他宣布行政院正式核定補助嘉義縣海區8000萬餘元，校園改善的設施，包括戶外球場、老舊廁所等，合計有21所學校受惠。

日前嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同教育部人員，走訪縣內多所學校，以親身了解校園各項破損設備、運動場地等實際情形，許多校園連衛生環境最基本的廁所及運動設施，皆已嚴重損壞，故當時他們請教育部國教署及體育署盡速核定費用，讓孩子在最優質的環境中成長。

蔡易餘今日指出，3年來雖已協助多所學校爭取到操場等整建工程經費，但仍有不少學校設施破損，苦於無經費進行改善；這次行政院確認專案核定「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」與「國民中小學設置半戶外球場計畫」，嘉縣海區21所學校，共計獲得8807萬4000元補助。

蔡易餘表示，六美國小、祥和國小、嘉新國中、大崙國小、安東國小及柳林國小等6間學校的半戶外球場獲補助，經費共5850萬元；至於老舊廁所改善獲補助學校，包括有過溝國小、水上國小、大同國小、東石國中等18所學校，共2957萬4000元。

過溝國小校長陳淑惠表示，校內南棟有間男廁是「磚造廁所」，因受到地層下陷及淹水影響，使得廁所故障、無法使用許久，男孩子必須千里迢迢從南棟跑到北棟，才能上廁所，幸好學校有獲得補助，孩子也有舒適上廁所的空間。

(中時 )