據香港東網報導，香港建造業總工會今(15日)表示，因立法會反對派議員時常「拉布」（反對），令2018年至2019年度超過700億港元的工程未能獲財委會成功撥款，建造業達35萬人的生計受影響，行業進入寒冬期。故工會建議建造行業的混凝土、扎鐵、模板等15個工種，由今年11月1日起暫不調薪。

工會指本年度是近10年來首次凍薪，建造業於今年1至8月平均失業率為5％，遠高於其他行業，工程前期的工種如混凝土、扎鐵、模板、挖掘機更成為失業重災區。

香港建築模板業職工會主席梁漢科直指凍薪情況罕見，因建造業渴求人才，「非常搶手，雇主要出高價爭人」，目前因工程無法啓動令工人「無工開」，強調凍薪迫於無奈，他坦言高峰期每月可開工27至28日，現時減少至16至17日。

工會對上一次建議凍薪是在2007年，工會理事長黃平指是受2003年非典型肺炎(SARS)影響所致，現時需凍薪顯然是「人為」所致，直言現時情況較SARS期嚴重。他又指未獲撥款的工程，如元朗橫洲公屋計劃工地基建等是有利於民，毫無爭議，呼籲議員勿再反對。

工會希望政府助行業共度時艱，包括加強工人職業技能培訓，提升工人技術能力；加快「樓宇更新大行動2.0」計劃審批程序，放寬計劃從50年降至30年樓齡申請門檻；推行政府及公營機構的全方位裝修、維修及保養計劃等。

(中時 )