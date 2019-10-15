潤寅詐貸案上周驚爆辯護律師將聲押卷證影本帶出法院，疑涉偵查祕密外流，臺北地檢署表示要究責，調查局北機站對潤寅案當事人蕭炯桂逕行搜索後，以主任司德釗名義向臺北地院陳報，但北院認為應由檢察官陳報才對，裁定駁回陳報案。本件可抗告。

北機站陳報指出，10月7日上午11時15分，接獲臺北地檢署檢察官陳映蓁的電話指揮，指示對受搜索人蕭炯桂逕行搜索，北機站當日中午執行逕行搜索完畢後，檢送公務電話紀錄影本、搜索扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表陳報北院。

臺北地院收到後認為，刑事訴訟法規定，檢察官偵查中有相當理由認為情況急迫，且 24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞者，可以逕行搜索，或指揮檢察事務官、司法警察官或司法警察執行搜索，再層報檢察長。

檢察官逕行搜索，應在3日內將搜索扣押筆錄影本，以密件封緘隨函陳報法院；有扣押物時，須連同扣押物清冊影本一併陳報。如果是檢察官指揮逕行搜索，應要求執行人員至遲在12小時內，以密件封緘回報，以便檢察官陳報法院。

北院認為，依北機站陳報意旨、公務電話紀錄影本、搜索扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表的記載，明白指明搜索是北機站受檢察官指揮執行，並沒有例外事由，潤寅案的逕行搜索，應由檢察官向法院陳報才適法，由調查局陳報，陳報主體違誤，應裁定駁回。

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦以假交易方式向14家銀行詐貸84億元後，2人潛逃香港；檢調本月7日展開搜索偵辦，約談潤寅員工、廠商，訊後依違反銀行法等罪聲押禁見8人，7人獲北院法官裁、廠商1人則駁回聲押。

(中時 )