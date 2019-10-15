ㄧ名周姓男子(年約38歲、智能障礙)因為沒錢，在高雄鳥松區迷路露宿街頭餓了兩天，無法返家的他，遇上巡邏的員警，警方自掏腰包買了麵包與礦泉水，再請計程車將周男載返家，周男見警方熱心伸出援手，激動的感謝警方。

108年10月13日12時50許，高雄市仁武分局大華所巡邏警員鄭清宏、蔡岳霖巡邏行經鳥松區本館路，看見周男坐在路旁，滿身大汗眼眶泛淚，員警上前關心，發現周男無助的眼神，周男向警方哭訴因為身上沒錢已經兩天沒吃飯沒喝水了，也無法搭車回家，員警自掏腰包買了麵包及礦泉水讓周男果腹止渴，再安撫渠接近崩潰的心情。

警方調查，周男獨自一人住在屏東市區，兩天前獨自搭乘客運來高雄參加左營萬年祭活動，不料錢花光了，周男打算徒步走回家，只是路途遙遠，周男也不太確定方向，就這樣徒步走了兩天卻也迷了路，不知如何是好的周男只能坐在路旁，所幸遇上巡邏員警的協助，警方也請計程車協助載周男返家，讓周男感動得痛哭流涕。

(中時 )