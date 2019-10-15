苗栗市長邱鎮軍（中）、知名美食主持人曾國城（左）、國宴主廚邱寶郎（右），示範「客家燒麻糬」及「客家算盤子」做法，端出道地佳餚。（何冠嫻攝）

苗栗風箏文化暨客家美食節活動將於26、27日，苗栗市公所規畫美食嘉年華推廣在地美味。（何冠嫻攝）

苗栗市年度風箏文化暨客家美食節將於26、27日登場！今年以具有傳承的意義「客家碗」為主題，15日苗栗市長邱鎮軍、知名美食主持人曾國城、國宴主廚邱寶郎結合客家米食，製作「客家燒麻糬」及「客家算盤子」，推廣在地客庄美食並為活動暖身。

邱鎮軍表示，「粢粑」是客家粄食常見料理，藉風箏節推廣客家美食文化，除道地四炆四炒美食饗宴，另展售客家粄仔、美食青創及農特產、新住民美食等，展示苗栗特色美食及伴手禮，發揚在地佳餚。

邱寶郎15日將粢粑加入創意，以大湖草莓、銅鑼杭菊等原料，帶領對客家美食有濃厚情感與記憶的曾國城、邱鎮軍示範燒麻糬簡單作法，供親子動手做，邀請遊客大啖苗栗美食。

苗栗市公所多年來致力推廣客家美食文化，今年推出「客家好禮伴遊世界」活動，市公所說明，10月底前至貼有客家碗標章之店家購買客家伴手禮，就有機會抽台北來回馬來西亞吉隆坡機票。另，搭配風箏節，公所設計苗栗1日遊行程，每日限額40名，活動詳請可至下方網站連結查詢。

(中時 )