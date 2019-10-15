以區塊鏈為主題的商戰電影《聖人大盜》10月18日在台灣上映。今天（10月15日）電影公司舉行記者會，該片監製曾志偉、葉如芬、導演徐嘉凱及主要演員曹晏豪、賴雅妍與曾之喬親竹目出席，分享拍片心得。

曾志偉、葉如芬笑說，當初徐嘉凱提出的故事主題格局大，很積極爭取拍片的機會，經過1年多修正劇本，才有了《聖人大盜》，2人還為此特別學了關於時下新興的區塊鏈及虛擬貨幣相關知識與資訊。

徐嘉凱表示，《臥虎藏龍》讓他對電影發生興趣，《無間道》系列電影啟發他的導演夢，因此，2017年看到曾志偉走進自家開的酒吧時，驚喜萬分。曾志偉聽說徐嘉凱拍過網路影集，還把場景留下來，真的開了家酒吧，非常驚喜，聽說徐嘉凱有拍電影計畫，從12年前《九降風》之後就喜歡協助新導演圓夢的他，立刻留下電話及email，沒想到剛回飯店，就收到徐嘉凱的劇本，後來的劇本修正，也是他花4個月看修正版，給意見，徐嘉凱4個小時候就傳來新版本，讓他充分感受到這位新導演對電影熱情。

早在4年前，葉如芬已經感受到徐嘉凱的積極，但因徐嘉凱的劇本太專注於區塊鏈等金融專業，劇本不斷修正，直到曾志偉提供香港電影的經驗，說服徐嘉凱弱化區塊鏈，加入更多人物感情，開始說電影故事，原名《自成世界》的電影終於完美轉身，成為以金融科技區塊鏈為連結點的商戰電影《聖人大盜》。

誠如片中主軸區塊鏈與虛擬資幣，導演發行Self幣，除了可以換購電影票之外，還能購買電影合作單位的書籍、服務等， Self幣還提供積點制，換購1張電影票，就可擁有一定點數，可以換抵紅利，因此，目前該片已有百萬預售票，至少5場包場，未來經營虛擬貨幣所得，可以投資其它電影，讓台灣電影產業能生生不息。

電影結合科技的新興概念，也吸引科技業者投資，包括台灣大哥大，讓《聖人大盜》可以更壯大台灣電影市場。

(旺報 )