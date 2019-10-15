總統和立委選舉進入倒數88天，民進黨15日在新竹縣舉行全國中央客家助選團成立大會，積極搶攻客家票。總統蔡英文頒發總團長證書給前縣長林光華及各縣市團長，希望客家選區老戰友們把所有力氣拿出來，讓民進黨桃竹竹苗立委參選人都當選。

「20202台灣要贏！」蔡英文指2020是台灣關鍵選戰，台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？這是關鍵選擇時刻，不要做錯決定，這戰只許成功不許失敗。

蔡英文說，2016年選舉時她對客家鄉親有政策承諾，這3年多來在客家區做了很多建設與資源挹注，客家票源有所成長，表示客家區域的經營打下的基礎更為穩固，讓客家成為重要力量。

蔡英文對浪漫台三線成為國際旅遊的重要景點深具信心，她說，文化部、客委會及前瞻基礎建設計畫都投入很多資源，代表客家的文藝復興，成立語客語廣播電台，把客家語定位為國家語言，讓客家語言能代代相傳下去。

蔡英文指散播假訊息和抹黑最近又開始了，若再次讓假訊息摧毀民主，是這一代的失敗，選戰到最後階段，最大敵人為假訊息，要看她的臉書與賴，隨時有最新訊息澄清，若聽聞謠言，可以傳給中央黨部，會在第一時間處理。

蔡英文請與會人士要走出同溫層，跟社會大眾說清楚，這次選舉面對的壓力與挑戰前所未有，台灣唯有團結才能面對挑戰，她在國慶演講有講到，無論台灣派或中華民國派，都要團結在一起。

蔡英文並說，這一次選舉不要看民調，以為總統選舉是穩定的，沒有把票投出前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼，她有改革意志力，要為台灣打下永久發展基礎，一定要有國會支持，不但總統要連任，國會更要過半。

(中時 )