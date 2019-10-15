拒絕連千毅追求，辣模「子涵」捲入劉喬安賣淫案（摘自子涵臉書）

媒體今爆料，高雄市「直播主之亂」主角連千毅，曾被爆料追求過的「子涵」翁姓辣模，翁女剛滿18歲時，曾在「太陽花女王」劉喬安仲介下赴澳門賣淫。雖然翁女經紀人否認她賣淫，只是證人身分受訊，但法院判決書卻披露此事。

據了解，檢警當年偵辦劉喬安等人跨國仲介賣淫案，從劉女等人的「花名冊」中，查出翁女曾經受劉喬安仲介到澳門賣淫，檢警一度約談翁女說明。

2015年間，檢警接獲美國在台協會(AIT)檢舉，指有跨國賣淫集團疑仲介台女到國外賣淫，檢警約談主嫌「戴姐」戴君儀及劉喬安、鐘宜姿3人到案，並依法起訴。

台北地檢署(陳志賢攝)

依據北院判決指出，翁女曾受劉喬安仲介，2度到澳門及台中性交易，首次2015年3月27日至28日，港澳男子交付12萬元，與翁從事性交易，翁女分得7至8萬元酬勞。

2015年5月19日至21日，翁女第2次經劉喬安及戴君儀仲介，以20萬元代價與港澳男子性交易，翁女分得7至8萬元酬勞。2015年9月14日，翁女被劉喬安仲介至台中，以12萬元價格與台籍男子進行性交易，該次翁女分到7萬元。

據了解，翁女經紀人向媒體回應時表示，翁女確實曾在18歲時，因劉喬安跨國仲介賣淫案，被以證人身份接受警方約談，但翁絕對沒有賣淫，也從未拿到酬勞，她是證人而非被告。

(中時 )