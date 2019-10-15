南投縣政府規畫在仁愛鄉興建紅香溫泉會館，但因部分居民有疑慮，縣長林明溱從善如流另覓新址，將委託建築師評估，如果確定可行並獲得部落支持，就能興建紅香溫泉會館，帶動地方發展。

林明溱15日由議員廖文賢、林芳伃 ，原民局長史強等人陪同，到紅香部落會勘時表示，紅香溫泉是絕佳的天然資源，可以成為帶動部落發展的火車頭，而且碳酸氫鈉溫泉水質佳，一定能吸引遊客泡湯、探訪部落祕境。

史強指出，林明溱縣長早就備妥2000萬元經費，要興建紅香溫泉會館，但原預定地因部分居民有疑慮，因此另覓更適合的公有地，新址位於發祥村紅香段，面積4分多地，屬農牧用地。

林明溱指出，紅香溫泉會館預定地新址在紅香吊橋頭，雖屬坡地但可採階梯式鋼構輕結構建築，將先委請建築師評估並規畫設計，確定可行並獲部落支持後，再變更用地就能興建紅香溫泉會館。

現有紅香社區公共溫泉池的屋頂、牆面都已鏽蝕，社區理事長江志偉希望優先整修；林明溱允諾協助仁愛鄉公所盡速更新修復，讓民眾安全泡湯。

(中時 )