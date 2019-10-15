RAU自然餐廳主張天然、不浪費的料理理念。（記者林怡宣攝）

台灣啤酒、關廟麵結合奧地利特色玩出新創意菜餚。（記者林怡宣攝）

極具台灣元素的創意料理將出現在RAU自然餐廳的菜單中。（記者林怡宣攝）

米其林主廚Klemens Schraml年僅28歲就打造出「自然、健康、享受」的RAU Nature Based Cuisine餐廳。（記者林怡宣攝）

格拉斯拉明鎮長Leopold Buerscher（左四）與國際知名禪師洪啟嵩（左五）在RAU自然餐廳舉行「台灣與奧地利友誼和平之夜」。（記者林怡宣攝）

「台灣與奧地利友誼和平之夜」在14日晚間於格拉斯拉明（GroSSraming)的RAU Nature Based Cuisine(RAU自然餐廳）盛大舉行，由奧地利旅遊專家洪繡巒與米其林主廚Klemens Schraml聯手將台灣啤酒、關廟麵、烏龍茶等食材融合奧地利有機蔬果及西式作法，演繹完美中西合璧的星級菜餚！

「第一次使用台灣食材，我的料理變得更有層次」Klemens表示，他將台灣啤酒加入柳橙、香草熬製成濃郁的橙醬，搭配嫩烤鴨胸迸出獨特風味，橙酸中帶點小麥甜苦味，讓鴨胸的肉香更豐富！

洪繡巒也說，第一次跟星級主廚合作，不僅可以交流彼此對料理的理念，更能從中激盪出無限創意；她特別傳授Klemens獨創的「龍紋蛋」作法，先將鵪鶉蛋輕敲紋路後，浸泡在加有甘草、紅棗、話梅等香料的醬汁中，泡足時間後醬汁烙印在蛋上的紋路宛如飛龍。

她強調，龍紋蛋創作靈感來自於大佛首航奧地利，象徵大佛在奧地利紮根，然後像巨龍般逐漸在歐洲發光！

另一道經典—「南瓜籽油拌麵」堪稱最完美中西融合，關廟麵淋上奧地利特產的南瓜籽油，灑上海鹽調味跟紫蘇點綴，南瓜籽油讓麵條口感更加清新、香醇，並交融出絲絲甜味，口齒留香！

「在奧地利，我是第一位回鄉下開餐廳的米其林廚師」年僅28歲的Klemens自信地說，早在25歲他就獲得米其林廚師資格，但為了讓格拉斯拉明的居民也能感受食物自然的美味，他跳過落腳維也納的想法，毅然決然回到出生地打造以清爽、自然爲主題的「RAU」。

Klemens表示，「食物不浪費」是現代人要學習的課題，以香蕉為例，歐洲人普遍在意食材外表，若香蕉稍有黑點，就會直接丟掉，所以「RAU」就主張讓這些「會被拋棄的食材」華麗轉身，教導顧客發掘食材內在、減少浪費的重要性！

另外，「RAU」還有個相當特別的規定，餐廳裡不但沒有提供Wifi，還會告知顧客用餐時要放下手機。Klemens希望每個人都可以在「RAU」用餐這段時間中，全心全意的享受食物帶來的美味、健康與快樂。

Klemens還說，未來的「RAU」不僅會種滿各種香草並製成料理外，更會把台灣元素加入菜單中，讓奧地利居民能品嘗來自台灣熱情、溫暖的料理。果然，美食才是最強國民外交的利器！

(中時 )