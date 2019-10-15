總統蔡英文（中）在阿金姐工作坊與立委參選人鄭朝方（右）DIY「神氣蘿蔔」。（羅浚濱攝）

民進黨將新竹縣立委視為艱困選區，總統蔡英文15日到寶山鄉保生宮參拜，為立委參選人鄭朝方拉抬聲勢，2人並到竹東鎮阿金姐工作坊體驗DIY製作「神氣蘿蔔」及「想想特調漢堡排」，關心農業加工結合社會企業及寵物新創產業。

蔡英文贈給保生宮「孚佑兆民」匾額，鄭朝方特別準備寫有「台灣要贏」的橄欖大蛋糕，與蔡英文一同祈求國泰民安，風調雨順。

蔡英文指出，新竹縣正面臨發展的關鍵時刻，過去3年發展新竹生醫園區，包含台大生醫醫院將進駐，提升新竹的醫療品質外，也會讓新竹長照體系更好，明年的長照預算將達到400億。

蔡英文並說，為鼓勵多生育，明年將花600多億照顧0到6歲的孩子，減輕年輕人養兒育女的壓力，希望能再給她4年，完成這些建設。

蔡英文稱讚鄭朝方，有創意且口條清楚，在國會表現一定可以很好，一定可以青出於藍勝過他的父親鄭永金，希望鄉親給年輕人機會，認為鄭朝方一定有能力讓新竹縣更好，讓台灣更好。

鄭朝方表示，他始終秉持新世代政治美學在經營地方，這條路雖比較艱辛，但感受到鄉親給他很多溫暖，讓他充滿能量，用更堅定的腳步往新方向來向前衝。

(中時 )