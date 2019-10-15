總統蔡英文今日在新竹連跑9場國政與選舉行程，她於寶山保生宮參拜後表示，今年第一季、第二季，台灣經濟成長率都是亞洲四小龍第一名，預估今年全年成長率也會是四小龍第一。

蔡英文表示，國際機構也認證，台灣總體經濟穩定度排名第1、也是四大創新王國。所以台灣將來經濟發展的機會非常多，年輕人也會有很多的機會。只要穩穩的往前走，台灣一定越來越好。

近期台商持續返台投資，外商加碼投資，蔡英文認為，政府擴大內需，投資基礎建設，整個台灣現在到處都有投資、到處都有建設。台灣是一個快速往上走的經濟，因此政府要讓經濟的動力持續下去，讓台灣的經濟脫胎換骨，也讓台灣的年輕人對未來充滿希望。

蔡英文指出，她剛剛執政時，長照預算只有50億元，但是每一年都增加服務的項目、對象、時間，所以明年長照預算增加到400億元。有人質疑長照基金會破產，但她跟鄉親保證不會，因為長照基金的收入來自於稅收及國家編列的預算，請大家安心來使用長照的服務。新竹現在除了有生醫園區，還有許多高科技研發的公司，可以帶給年輕人很多好的工作機會，或者自行創業，讓年輕人都可以回來跟父母、阿公、阿嬤住在一起。

同時，政府也鼓勵年輕人多生小孩。針對0至6歲的孩子，無論是在家裡自己帶，或者就讀公立、非營利或準公共化私立幼兒園等，都有政府的補助。蔡英文上任時，國家照顧0至6歲的孩子只花200多億，明年國家將花600多億來照顧，減輕年輕人養兒育女的負擔。

(工商 )