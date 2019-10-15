伯公照護站提供營養共餐、社會參與活動，15日成果展呈現銀髮族樂活學習成果。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

長輩們透過客家服走秀、歌謠、健康舞等多元表演，展現伯公照護站的功能與成果。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

促進社區長輩人際互動與社會參與，苗栗市上苗里伯公照護站15日舉辦揭牌典禮暨成果展，長輩們以客家服走秀、客家歌謠、客家健康舞等，展現樂活學習成果，顯見伯公照護站的長照功能與服務。

苗栗縣政府配合客委會推動的伯公照護站計畫，獲核定62家伯公照護站，就近提供社區長輩社會參與活動、健康促進、營養共餐、延緩失智失能照護課程及臨時托顧等服務，更結合社區診所每半年做一次健康檢查，每天監測血壓、體溫等健康務狀況，完善客庄長照服務。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、客委會副主委楊長鎮、立委徐志榮、縣議員余文忠、楊明燁等人15日出席上苗社區「伯公照護站」揭牌典禮暨成果展。鄧桂菊指出，苗栗縣已是高齡化社會，伯公照護站遍及縣內18鄉鎮市，今年獲300多萬元經費，提供客家文化活動、客家文化環境布置、營養津貼、送藥到點、行動醫療與遠距照護等，並鼓勵長者多走出戶外參與各項活動，豐富健康人生。

(中時 )