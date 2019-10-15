台南市長黃偉哲15 日下午搶先參觀南科考古館，與台灣第一狗模型合照。（劉秀芬攝）

南科考古館特殊的建築設計吸引網美打卡、新人拍婚紗照。（劉秀芬攝）

南科考古館19日將正式開幕，工作人員加緊趕工中。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲15 日下午搶先參觀南科考古館，試玩迷宮時也特別擔心設備被玩壞。（劉秀芬攝）

南科考古館開幕日免費參觀 黃偉哲籲遊客發揮公德心（劉秀芬攝）

歷經10個月的試營運，國立台灣史前博物館南科考古館19日將正式營運，當天不收門票，台南市長黃偉哲15 日下午搶先入內參觀，對於館內的環境與展示的文物讚譽有加，有鑑於山上水道花園博物館開館沒幾天設施陸續被破壞，黃偉哲呼籲民眾參觀時發揮公德心。

黃偉哲表示，南科考古館斥資15億元打造，內部館藏高達千萬件，肩負考古文物之典藏、研究、展示及教育功能，如果市府與南科科管局、南科考古館全力配合、合作，可以共創三贏的局面。

此外，台南市博物館相當多，有中央管、有市府管、也有私人的，黃偉哲希望希望由中央帶頭，補助經費加強博物館間的合作，藉由博物館帶動台南觀光業的蓬勃發展。

黃偉哲15日下午2點到南科考古館，由考古館的主任黃宏文帶領參觀，包括台灣第一狗及相關古文物，並在網美打卡熱點天井的飛碟意象前拍照，對於館內的文物與空間規畫讚賞不已。

黃偉哲參觀考古館迷宮區時，特別擔心開放區設備會被玩壞，館方表示，為維護設施，此區需先報名，有人數及時間限制，一方面也確保民眾遊玩品質。黃偉哲特別呼籲，民眾參觀各博物館與景點時，請攜帶公德心，保持展示空間的完整，讓更多人也能一起享受完整的規畫與設施。

(中時 )