台塑企業舉辦社區戒煙班，3人成功戒煙、減煙。（張朝欣攝）

台塑企業委託長庚科技大學成立健康促進團隊，今年9月在崙背鄉開辦戒煙班，共有7人報名，經團隊規畫煙害知識、戒煙藥物與預防戒斷症狀、戒煙的壓力與調適等相關課程，共有1人成功戒煙、2人減煙，14日獲頒禮券以茲鼓勵。

台塑企業為敦親睦鄰，致力在雲林縣各社區宣導戒煙，今年9月於崙背鄉港尾村開辦戒煙班，經過6周密集式的戒煙課程，14日下午在港尾巷弄長照站活動中心舉行結業典禮。

結業典禮由長庚科大護理學院院長陳美燕、崙背鄉長李泓儀、雲林縣議員廖萬、港尾村長廖炳淞等人共同主持，除頒發禮券給戒煙成功學員廖樹煌，另頒發已確實減煙(連續6周CO濃度下降50％)的2名學員鼓勵獎。

健康促進團隊表示，團隊每學期都在校園或社區進行小班戒煙宣導，隊上有專業的高階戒煙護理師，講解戒煙的戒斷症狀及正確使用尼古丁，讓戒煙變得不難，藉此提高戒煙率。

健康促進團隊指出，吸煙或吸二手煙與許多疾病有關，例如癌症與心臟疾病，當吸煙者點煙後不僅自己吸入有害物質，瀰漫在空氣的煙霧則構成了二手煙，同時也傷害周圍未吸煙的人。

吸煙者幾乎都知道抽煙對健康並不好，也大多想過要戒煙，戒煙有困難的人，就是陷入脫離尼古丁的失衡狀態，原因就在對尼古丁的依賴，但只要下定決心，配合戒煙護理師的指導，便有很高的機率可以成功戒煙或減煙。

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(中時 )