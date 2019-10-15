有「窮人的高速公路」之稱的西濱快速公路，預計今年底全線通車，雲林縣政府為掌握發展契機，15日完成「發現61幸福公路」規畫案，將在沿海4鄉鎮各設置1處服務站，並規畫周邊旅遊景點，藉此吸引遊客造訪促進地方發展。

縱貫台灣西海岸的西濱快速公路自1991年興建，歷經近30年工期、分段通車達20餘次，將於2019年底全線通車，北起新北市八里區南至台南市七股區，全長約300公里，由於免收通行費且行車速度比一般道路快，被譽為「窮人的高速公路」。

雲林縣長張麗善表示，西濱快速公路以往因有部分路段尚未完成，用路人在中途必需改走銜接道路，若路況不熟經常會迷失方向，如今即將全線通車，屆時將吸引大量用路人，雲林縣政府為了掌握發展契機，已事先完成「發現61幸福公路」規畫案。

縣計畫處處長李明岳指出，「發現61幸福公路」規畫案，將在雲林沿海4鄉鎮各規畫1處服務站，包括口湖鄉口湖遊客中心、四湖鄉飛王宮、台西鄉安西府、麥寮鄉泰安宮，服務站均距交流道僅5至10分鐘車程，設有廁所、停車場、休憩廣場，並提供旅遊資訊。

李明岳進一步說明，為了吸引用路人造訪當地景，麥寮與台西鄉將以台西海園為據點，打造「亞洲第一風箏衝浪體驗基地」，配合生態觀察、漁業體驗、親子露營、公園高爾夫球場等設施。

四湖鄉則以三條崙海水浴場親水公園，規畫森林探索體驗營、海水游泳池、綠色旅遊。口湖鄉以宜梧滯洪池為基地，發展生態體驗步道、賞鳥亭、水上遊憩。

(中時 )