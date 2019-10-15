警方在拍照蒐證後，已協同鄉公所清潔隊清除噴字。（警方提供／李金生金門傳真）

金城分局長李益杰（左）趕往現場了解，指示所屬追查嫌犯和動機（警方提供／李金生金門傳真）

到底有多大的冤仇？小金門景點「八達樓子」旁路面，今天上午發現遭人噴漆「○妳娘金門人」，網路快速流傳引起公憤，要求將「噴手」肉搜出來的聲浪四起。警方已拍照蒐證，並調閱周遭監視系統，希望盡快找到人，釐清真正原因。

金城分局指出，烈嶼分駐所員警在今天上午8時執行巡邏勤務，接獲民眾告知八青路往青岐路段路面有不雅噴漆，立即趕往現場，確認路面有「○妳娘金門人」噴漆，在拍照蒐證後，協同鄉公所清潔隊於8時45分完成清除，並比對可疑時區，調閱該路段錄影監視影像，深入追查真相。

此事上傳臉書後，引起網友群情激憤，有人質疑到底有多大的冤仇，竟留下如此粗俗不堪，又充滿挑釁意味的文字？要求警方盡快將人找出來，向全體鄉親道歉。也有人認為應該是心裡不爽，或受了甚麼委屈，才會噴字出氣，但不管是甚麼原因，這樣做就是不對。

縣議員董森堡表示，此舉不但破壞景觀，更間接造成區域的對立和誤解，不管噴漆者在金門遭受什麼委屈，都應該循正常的管道反應，其個人就可以受理陳情，否則像這種情緒性的作法，根本無法解決問題，也會引起在地鄉親的不滿。

(中時 )