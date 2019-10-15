高雄市長韓國瑜宣布明天開始請假，展開下鄉之旅展開總統競選，國民黨高雄市議會黨團呼籲，蔡英文總統也要比照辦理請假，要保持行政中立。總統府發言人丁允恭表示，總統雖然也要選舉，但沒有要荒廢國政，總統每天都有很多公務要處理，不會也不可能請長假，幾十天不上班。很訝異國民黨把市長請假不管市政當成是美德，還要總統比照辦理。

蔡英文總統競選連任辦公室發言人阮昭雄今天表示，「國民黨市議員要記得，他們監督是市長，不要忘了自己的本份。」

阮昭雄說，很訝異韓市長面對第一次自己提出的市政計畫（預算），還有議會的總質詢，選擇的卻是逃避，也違背了自己平日市政、假日選舉的承諾。

他說，對總統來說，面對包括美中貿易衝突、香港一國兩制失敗可能對區域穩定造成的衝擊等等挑戰，總統就是國政優先，一切以確保國家安全、穩定，經濟持續發展為最重要工作。至於爭取連任的選務，由競總來進行規劃，掌握有限的時間，向國民報告四年來成果與未來展望，並爭取大家繼續一起努力，讓蔡總統繼續連任，讓國家下一個四年能夠更好。

丁允恭強調，事實上依法也沒有總統請假的制度，這一點國民黨在執政時也說得很清楚，至於選務行程，會做出區分，嚴格遵守行政份際，並依照相關規範自費分擔支出。

(中時 )