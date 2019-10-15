出身香港、年僅23歲新生代創作才女Yohee陳又熙，即將推出新曲〈Mirror〉，為此她特地飛到紐約拜師惠妮休士頓專輯御用音樂製作人Gordon Chambers，談到與Gordon合作契機，原來是陳又熙鍥而不捨的毅力打動Gordon，陳又熙更是Gordon首位合作寫歌的亞洲歌手。

年僅23歲新生代創作才女Yohee陳又熙，特地飛紐約拜師惠妮休士頓專輯御用音樂製作人Gordon Chambers。（Tommygd.12提供）

原來陳又熙在網路上看到Gordon曾訓練歌手陳芳語的影片，讓她萌生想跟大師學習合作的想法，開始以mail聯繫Gordon，把自己的履歷及作品都附上，幾乎每個禮拜都會寫一封信「問候」大師，沒想到2個多月後真的收到他回信，間接成為「筆友」，儘管只是簡短的回應，但對她意義重大，更讓她美夢成真，更特別飛去紐約，主動求見音樂大師展開「萬里尋師」之旅。

出身香港、年僅23歲新生代創作才女Yohee陳又熙，推出新曲〈Mirror〉。（Tommygd.12提供）

兩人見面當天，Gordon笑說：「原來你是真的人！」，原來Gordon在見面前以為陳又熙只是「說說的」，因為沒有人會花機票錢，跟他見3個小時只為了一起寫歌，相當佩服她的毅力。Gordon讚她的音樂很誠實，紀錄了年輕人女生的想法，「就像一本日記一樣」。雖然見面時間短短3小時，一起坐在鋼琴前討論歌詞方向後彈琴哼歌，有效率地完成〈Mirror〉。創作時陳又熙正好失戀，Gordon要她誠實面對情緒，「挖開感受去創作」，透過創作也讓她重新振作，藉著歌療癒自己。

惠妮休士頓專輯御用音樂製作人Gordon Chambers讚年僅23歲新生代創作才女Yohee陳又熙很有想法。（Tommygd.12提供）

過去曾在韓國當過練習生，時常在網路上發表作品累積創作經驗，加上長相神似已解散韓團Wonder Girls的昭熙，讓陳又熙在網路上累積不少人氣。過去推出單曲〈RICH OFF THE RIP〉，和曾經與韓國天后CL合作〈Doctor Pepper〉的美國饒舌界巨星OG Maco跨刀合唱。

(中時 )