無人機管理新制將於109年3月31日實施，未來操作2公斤以上或進行商業用途的無人機，必須先取得操作證，各地縣市政府也必須先公布可以飛行的範圍。交通部民用航空局表示，目前考試場地與教官越來越多，預計法規上路前，可以辦理完1500名考生的預考作業。

民航局9月開始舉辦無人機操作證預考，第一階段受理中央機關人員報考，第二階段則為地方機關人員，目標在新制實施前完成前兩階段預考；第三階段或新制實施後的第一波考試，則開放給與公務機關有合作關係的法人以及媒體。

民航局指出，術科考場從原本的苗栗建國飛行場、虎尾科大與長榮大學，還有機會增加東南科大、宜蘭大學以及台中教育大學等3處考場，另有14名考官通過測試，開始接受派遣，場地、人力都變得充裕，預考進度可望提前達成。

地表400呎以內的區域，地方政府必須自行劃區並公告無人機能否進入，由地方決定採正面表列（可以玩）或負面表列（不能玩）。

民航局統計，全國22個縣市中，已有19個縣市提交部分圖資，只剩高雄市、宜蘭縣與基隆市沒有動作。此外，連江縣因為地方小、軍事設施多，全區禁止玩無人機。

(中時 )