苗栗縣政府舉辦獅潭鄉老街區徵詞活動，15日揭曉得獎作品。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人15日為社區營造豐碩成果加持喊讚。（何冠嫻攝）

老適在一起生活節19日登場 苗縣長徐耀昌揭曉徵詞比賽得獎者

苗栗縣政府文化觀光局推動社區營造及村落文化發展計畫，以「老適在一起生活節」展現豐碩社造成果，另縣府與中華郵政合作妝點郵筒、舉辦獅潭老街區徵詞活動，吸引全國各年齡層參加，15日苗栗縣長徐耀昌揭曉得獎作品。

自今年2月縣府文觀局啟動「社區營造及村落文化發展計畫」，辦理公民會議、藝文紮根、田野調查、老藝師工匠訪談等，輔導苗栗、大湖、獅潭及後龍4個鄉鎮市公所，以及7位提案青年、10個社區發展協會等，找出社區故事，推廣在地特色與文化產業，再以19日在獅潭義民廟登場的「老適在一起生活節」，展出豐碩成果。

15日徐耀昌偕同縣府文觀局長林彥甫、縣議員余文忠、楊明燁等人，為「老適在一起生活節」暖身，並揭曉「等一句問候」徵詞活動前3名，作品依序為苗栗通霄詹俞臻的「掛號！簽收思念。」、新北土城謝采蓁的「有你才是家」及新北三重陳映廷的「阿婆，恁久好無？」，3人獲獎金外更可展出於獅潭郵局外牆。

徐耀昌指出，透過社區營造及村落文化發展，協助社區保存文化、發展特色帶動地方產業外，更藉徵詞比賽激發民眾表達對家人、社區、家鄉的愛與關懷，盼讓苗栗充滿溫情成為「老適所在」，孩子快樂成長、民眾安心養老的好地方。

文觀局說明，「老適在一起生活節」規畫DIY體驗，採預先報名方式，每項DIY限額40位，項目及報名連結將於「文化創意新苗栗」臉書粉絲專頁公告釋出，歡迎遊客體驗苗栗多元化的社區生活。

(中時 )