台南市南瀛國際工商經營研究社（南瀛IMC）今日（15）在社長陳東賢帶領會友及市議員沈家鳳陪同下，前往鹽水仁光國小捐贈該校鼓術隊20套新款社團服裝，鼓勵小朋友繼續努力，爭取更多榮譽。

台南仁光國小鼓術隊成立多年，在鹽水地區大小活動中都可看到他們表演，多次參加比賽獲得佳績，日前台南市議員沈家鳳發現小朋友穿的服裝老舊破損，號召南瀛國際工商經營研究社社友集資捐贈20套隊服，15日送至仁光國小，並鼓勵小朋友繼續努力，爭取更多榮譽。

南瀛國際工商經營研究社社長（南瀛IMC）陳東賢表示，台灣偏鄉教育資源普遍不足，老師們雖辛苦但還是努力在教育上奉獻，令人感動，而這些孩子有機會比賽或表演，但又缺少資源，一定要助一臂之力，讓孩子們辛苦的訓練有表現或爭取佳績的機會，希望未來小朋友表演時，都能穿著漂亮的服裝上場。

一同前往的三明里里長陳金印則說，仁光國小位處舊營，雖規模不大但對地方有重大意義，如果學校消失了會讓這的家長增添不少困擾，他呼籲大家雪中送炭，不要錦上添花，資源不足的地方更需要社會愛心，他個人從自己女兒20多年前就讀到現在持續投入，就是希望能保留學校。

仁光國小校長周明毅表示，學校推廣，十鼓已久，更曾經在2015年WBSC世界少棒錦標賽記者會進行開幕表演，學童拿到新服裝都相當開心，他也代表學校致贈南瀛IMC、沈家鳳及陳金印感謝狀。

(中時 )