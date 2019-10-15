宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，北市議員吳世正抓包，北市多座橋梁在第1次檢測後，發現有缺失，並需要後續追蹤，結果竟然在沒有維修的情況下，第2次檢修卻突然變成「尚屬良好」，第3次又有缺失。市府新工處長黃立遠對此辯稱「可能是樹葉堵塞，清除後就好了」，令吳世正傻眼說「最好是這樣！」

依照交通部公路總局公路養護規範規定，橋樑每2年就要定期檢測，但吳世正發現，老泉橋、立農橋、奇岩橋、磺溪橋、東山橋、行義橋等多座橋樑沒有維修，出現第1次檢測發現有部分缺失，第2次檢測卻「尚屬良好」，第3次檢測又有部分缺失；抑或出現前2次都部分缺失，第3次卻「尚屬良好」。

「有可能是樹葉堵塞，清除後就好了。」黃立遠答詢指出，橋樑的安全問題，市府都相當重視。吳世正聞後傻眼說，最好是這樣，大酸「還真會舉例！用這種最輕微的例子！」，強調倘若發現有缺失，一定要改善，不能造成民眾危險。

吳世正也提到，民權大橋下陷30公分，未來是否會有安全問題？工務局長林志峯答覆，行車時雖有跳脫的現象，但尚無立即性影響，已委外做評估，等評估報告出來就會處理。

吳世正要求，每座橋都有不同問題，不應該用同樣標準檢測，必須訂立不同檢測項目，並連續多次檢測，有缺失的部分也要維護，並將檢測項目與結果公布於網路，供市民查詢。

(中時 )