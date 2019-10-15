英國氣候變遷委員會（CCC）日前發表報告並提出數項建議，以利英國成功在2050年達成碳中和目標。其中一個建議是禁止民眾累積飛行里程，並對飛行常客徵稅，以有效減少碳足跡。

英國6月成為全球第一個採取立法行動，將碳中和目標納入既有氣候變遷相關法律的發達國家。在2050年達成碳中和將讓英國得以完全履行巴黎協定承諾。碳中和意指碳排放總量經抵銷後，淨值為零。

氣候變遷委員會在報告中指出：「飛行是對環境衝擊特別大的人類活動，也是消費者增加碳足跡最快、最便宜的方式。」

根據報告，飛行里程累積計畫鼓勵消費者增加飛行次數，以維持他們的「尊榮旅客」身分，享受諸如優先登機等優惠待遇，因此必須禁絕。

報告也建議對飛行常客徵稅，但僅對飛行里程累積最多者下手，大多數人將不至於受影響。

2014年的官方調查結果顯示，15%的英國民眾使用70%的英國國際和國內航班。倡議人士認為，這些常飛行的少數人財力較雄厚，對價格較不敏感，可以承擔額外稅賦。相較之下，50%的英國人一年飛行次數為零。

氣候變遷委員會在報告中指出，徵稅可望刺激消費者多利用火車等碳排量相對低的交通工具，並減少長程飛行。徵稅所得則可用於資助低碳飛行科技的研發工作。

(中央社)