無黨籍基市議員暨立委參選人張耿輝。（張穎齊攝）

民進黨立委蔡適應（左）與同黨立委候選人賴品妤（右）9日騎單車。（立委蔡適應服務處提供）

民進黨基隆立委蔡適應9日參加汐止串接台鐵舊五堵隧道的自行車道試騎活動，但卻引發對手、無黨籍基市議員暨立委參選人張耿輝質疑，其他大部分七堵、暖暖都還沒完成，就去湊汐止的熱鬧，基隆段連基本的遊具公廁也沒有，全段5億2000萬元也還沒爭取到，嗆蔡「做不到換我來做！」蔡適應回應，很多段已向中央爭取且幾乎完成，建議張去協助爭取地方配合款的部分。

基市府規畫將基隆河防汛步道兼自行車道，銜接至新北市汐止、萬里區，但在七堵、暖暖地區卻受限部分河段地形，起伏落差大，路線串連經費需5億2000萬元。蔡適應與同黨立委候選人賴品妤、新北市議員張錦豪等9日相約參加單車試騎活動，出發行經舊五堵隧道，並宣布歷經1年多的「汐止銜接基隆七堵的自行車道」終於完工。

「基隆段大部分的步道、自行車道都還沒完工！」張耿輝指出，蔡適應參加的只是汐止接舊五堵隧道的部分，僅600多公尺，且原本是預計今年暑假完工，然而延宕到本月，基隆轄內主要明明還有七堵、暖暖等大路段，甚至尚有外木山串接至萬里的自行車兼人行步道，都還沒有新進展，之前聲稱會協助基市府向中央爭取5億2000萬元全段全額補助的蔡適應，到底爭取到了沒？別急著作秀湊熱鬧。

張耿輝說，這5億2000萬元至今仍躺在中央，且基隆河岸的「基隆段」，連鐵馬驛站、飲水機、打氣設備、公廁、兒童遊具、籃球場、親水公園等公共設施「什麼都還沒有」，反觀汐止段已逐步完成。

張耿輝大酸，民進黨都已中央、地方完全執政，推動建設如此緩慢，而民進黨這位出身「台北」的基隆立委，卻連這些基本設施都還沒爭取到，若做不到的話，換他來做。

蔡適應回嗆，張耿輝可能搞不清楚狀況，很多路段他都已向經濟部水利署爭取完成，雖然增設休息站等優化部分還沒做好，但都有持續協商，中央聯結的部分他都有做到，但有些地方政府分配的款項，還需要擔任現任議員的張耿輝去爭取。

基市府工務處河川水利科長洪延良解釋，地方配合款占28％、1億多元要自籌，但市府財政拮据，仍希望水利署全額補助；另防汛道路上做設施優化部分，雖是水利署委請市府代管，但整體管轄權仍屬水利署。張耿輝更說，議員只能建議權，他也有在議會多次爭取，但1億多元這麼大筆要向中央爭取，呼籲當過議員的蔡適應別換位子就換腦袋。

(中時 )