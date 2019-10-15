高雄國家體育場的南看台後方駛入6台快餐車，提供美食服務。（李弘斌攝）

高雄國家體育場今晚迎來「足球袋鼠」澳洲，現場的餐飲販賣區也很熱鬧！除了熱狗、炸雞排、烤香腸等夜市美食，還破天荒開放6輛「快餐車」進入球場，包括美女老闆娘王思亭創業的品牌「快點小姐Miss.Hurry」，讓觀眾在中華男足vs.澳洲這場世足資格賽，也有看電影《五星主廚快餐車》的fu！

「真的，就是這部電影啟發我創業的！」王思亭說，其實她買了二手的貨卡，漆成夢幻的粉紅色創業作快餐車才兩個月，約1個月前看到中華足協在官網的賽事招商公告，駛進比賽現場做生意，還是第一次呢！

「足球比賽以前也只有看過世足轉播，現場看比賽也是第一次，這裡視野不錯，還可以邊賣邊看球～」王思亭笑著說。

雖然《五星主廚快餐車》主打古巴三明治，但王思亭覺得漢堡才是長賣商品，配合薯條、雞塊做美式餐飲，現場還有販賣磚壓三明治、佛卡夏的餐車，令人食指大動。

漆成粉紅色的快點小姐餐車相當夢幻。（李弘斌攝）

其實快餐車駛入球場，也是台灣足球比賽的創舉。中華足協祕書長方靖仁表示，招商時有很多廠商表達希望把餐車開進來的想法，協會也跟場館溝通，讓業者提早在觀眾入場前，從南看台後方的入口處開進來，實現了這個想法。

「餐車開進來，食材、設備都在車上，反而單純。之前在台北田徑場，一來販賣區只能設在二樓入口處，空間受限，而且廠商搬貨都得靠電梯，常在一樓電梯口堵住。也希望這次的嘗試，能給觀眾更棒的觀賽感受。」方靖人說。

南看台後方的快餐車區域，買東西看球也方便。（李弘斌攝）

國內男足比賽首創快餐車美食服務。（李弘斌攝）

台灣傳統的夜市美食也沒有缺席。（李弘斌攝）

(中時電子報)