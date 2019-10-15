美中貿易談判，中方先前僅表示在數項領域「取得實質性進展」。中國外交部發言人耿爽今天證實，美方指雙方達成「實質性的第一階段協議」是「實際情況」，和中方了解的一致。

這是中國官方首度證實，美中貿易談判已達成「第一階段協議」。

耿爽並針對中國企業向美國採購的農產品數量表示，今年以來，中國共向美國採購大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。中方還將「加快採購美國農產品」。

中國外交部下午舉行例行記者會。有媒體問到，第13輪美中經貿高級別磋商日前在華盛頓舉行。美方指雙方達成「實質性的第一階段協議」，中方指雙方在一些領域「取得實質性進展」，同意朝最終達成協議的方向努力。雙方在達成協議的態度是否一致？

耿爽在回答時說，美方說的是「實際情況，和我們了解的情?是一致的，雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別」。

他表示，美中這份經貿協議「將具有非常重要的意義，對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利」。

新華社12日報導，中美新一輪貿易磋商中，在農業、智慧財產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域「取得實質性進展」。雙方討論了後續磋商安排，同意「共同朝最終達成協議的方向努力」。

(中央社)