菲律賓國家石油公司旗下的探勘公司（PNOC-EC）前執行長艾奎諾被指未經董事會同意，擅自批准與俄羅斯公司簽署協議備忘錄，在總統杜特蒂要求下辭職。

艾奎諾（Pedro Aquino）今天向菲律賓媒體證實，杜特蒂要求他遞交辭呈，已於14日生效。

菲國參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）發布聲明說，艾奎諾因未經菲律賓國家石油-探勘公司董事會或能源部長庫希（Alfonso Cusi）許可，擅自批准與一家俄羅斯公司簽署「發展石油產品和貿易多邊合作，以及共同參與煉油」的協議備忘錄，日前遭停職。

張僑偉並未指明與菲律賓國家石油-探勘公司簽署備忘錄的俄羅斯公司名稱，但菲國媒體指這家公司可能是俄羅斯石油公司（Rosneft）。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）月初訪問俄羅斯時曾會見俄羅斯石油公司高層，邀請他們前來菲律賓探勘石油和天然氣，包括西菲律賓海海域。

「西菲律賓海」指菲律賓主張在南海擁有主權部分，大致為菲國200海里專屬經濟海域範圍。

俄羅斯石油公司的越南分公司「俄越石油公司」（Rosneft Vietnam BV）去年5月因在中國聲索主權的南海海域鑽探石油，引發北京當局不滿。

(中央社)