《歐巴，你不會愛上我吧》描述平凡女孩蛻變的故事。(LINE WEBTOON提供／王寶兒台北傳真)

害羞的普通女孩，碰上自稱「靈魂畫手」的速寫團體，人生就此產生了逐步的改變與成長。以夢幻的配色及鼓舞人心的劇情，從韓國紅到台灣的網路漫畫《歐巴，你不會愛上我吧》，不僅在韓國擁高人氣，在台灣也累積大批少女粉絲。其作者韓景察表示，自己的個性其實就與女主角一般，非常沒自信又膽小，但自己在外總是會刻意展現不一樣的一面，這部作品便是畫出自己最真實的一面。

韓景察表示，在《歐巴，你不會愛上我吧》中，有一位極具自信的「薄荷畫手」，「我一直以來都對外表現的像薄荷畫手一樣，又酷又有自信，跟著人跳舞、社交，但我其實很內向，這一面可能只有家人或是親近朋友才知道，我在畫這部作品時，把真正的自己畫成了女主角，也希望每個讀者能夠在看完以後，與女主角一樣找到自己的幸福。」

《歐巴，你不會愛上我吧》描述沒自信的平凡女孩宋雨妍，從小生長在重男輕女的家庭，資優生的哥哥與弟弟，讓她在父母前相形失色，也只得唯唯諾諾的聽從家人的話，不敢有過多娛樂，整日埋頭讀書。但在某天，遇上了街頭的速寫聚會，見到了個性鮮明、勇於做自己的各個畫手，進而與他們結識，並從中增添自信，勇於追求夢想，並與其中一位畫手相戀的過程。

韓景察透露，自己過去鑽研的專業為動畫，畢業後所從事的工作也都是圖像傳播，但皆發展不順，經朋友建議，才開始報名網路漫畫的投稿，「光是第一話就畫了六個月，但看到竟然有讀者看我的作品，讓我很震驚，像是吸毒一般無法自拔，開始拼命創作。」

韓景察分享，自己第一部連載作品名為《加油吧！旁觀者》（暫譯），是講述外星人的奇幻故事，但在連載六年後，便陷入了低潮期，「那時候我大概35歲，網路漫畫開始崛起了，我很徬徨。而我從大學開始，便一直有在參加速寫的活動，這在當時也變成我紓解壓力的管道。有趣的是，在聚會上我們會跳社交舞，大家就要穿得很正式，我覺得這種景象很有意思，便成為了《歐巴，你不會愛上我吧》的創作靈感。」

有趣的是，在《歐巴，你不會愛上我吧》中，與女主角相戀的男主角「南奇政」，因單純的個性與帥氣的臉龐，在網路擁有超高人氣。韓景察透露，她是依據韓國男星南柱赫的五官參考而來，更笑稱自己也是他的粉絲之一。

(中時 )