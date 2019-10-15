網上流傳一段疑似巨浪-3洲際彈道導彈測試畫面

在這次中共建政70周年的「十一」大閱兵中，原本外界預期可能會出現的「巨浪-3」型潛射洲際核導彈，但最終沒有在閱兵場上現身，只檢閱了外界已較熟悉的巨浪-2型。由於兩型的性能差異較大，巨浪-3這型被美國認為可以直接攻擊美國本土的洲際核導彈仍保持神秘。但誠如外媒曾經報導巨浪-3進行長程飛行測試，這款未現身的潛射核導彈才是真正難以追蹤、難以防禦的重大威脅。

這次北京的閱兵大典上只出現了巨浪-2核導彈，外界期待的巨浪-3可能還未測試完成並服役，但能確定它是大陸新一代射程更遠、威力更強的戰略核導彈，是近數年來真正讓美軍憂慮的戰略核武。

今年「十一」大閱兵亮相的巨浪-2潛射型洲際彈道核導彈，射程達7500至8000公里。（圖／美聯社）

美媒曾指出，2018年11月24日前後，中共以一艘032型常規彈道導彈潛艇作為實驗平臺，在渤海灣首次試射了一枚巨浪-3型潛射洲際彈道導彈。陸媒《新浪軍事》推測，巨浪-3是在東風-41洲際導彈基礎上演變而來，在整體設計上減小了彈體尺寸，去掉助推器，改裝了固體燃料。巨浪-3直徑約2.2米，和巨浪-2型不同，巨浪-3沒有發動機整流罩，這表明巨浪-3型的點火是在發射管出口處的水中實現的。

報導說，巨浪-3也是大陸首次應用展開式減阻杆技術的潛射彈道導彈，這一技術早已經被運用在美國三叉戟和法國M51潛射彈道導彈上。這是由於潛射彈道導彈大多採用分導載具，在彈體設計上又要縮短彈長，因此潛射彈道導彈的彈頭都相當渾圓，阻力較大。採用了減阻杆設計以後，潛射彈道導彈就可以通過展開式減阻杆降低發射後的空氣阻力。以美國三叉戟1（C4）為例，它使用減阻杆能在助推段減少氣動阻力50%，使其射程增加300多公里。

報導指出，巨浪-3採用多項先進的技術，讓射程比巨浪-2基本型增加約4000公里，達到了12000公里以上，同時可以搭載10枚分導式核彈頭，每枚當量在15萬噸左右，還能輕易突破任何導彈攔截系統。這種大陸第3代洲際潛射彈道導彈一旦服役，將使中共戰略核力量具備在大陸近海發射核導彈就能覆蓋美歐全境的能力，改變巨浪-2導彈射程略短的不足。

相較於巨浪-3，閱兵中亮相的巨浪-2採用了雙頭罩和尾罩等外形設計，長約14米，重約40~42噸，已是一款真正的洲際彈道導彈。其三級推進裝置使用了高性能的碳纖維和芳綸纖維複合材料，有效降低發動機的重量和體積，加上使用先進的推進燃料，將射程推至7500~8000公里。

巨浪-2導彈可攜帶1枚25萬噸級核彈頭，或者3枚4至6萬噸分導彈頭，攻擊力強大。為保證突防能力，巨浪-2導彈還應用了二次大氣返回技術，動態末端變軌技術等，大幅提升了其突破反導系統的能力。目前巨浪-2還發展出甲、乙2種改進型，射程略提高至9000公里，主要部署在094型戰略核潛艇，做為中共戰略核武庫的第2次核反擊能力。

(中時電子報)