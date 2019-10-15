以熱血泳將故事激勵人心的作品《泳不放棄》。(LINE WEBTOON提供／王寶兒台北傳真)

韓國漫畫家金正賢來台分享創作歷程。(LINE WEBTOON提供／王寶兒台北傳真)

韓國漫畫在近年以獨創的「條狀式彩漫」逐步崛起，尤以通訊軟體LINE的網路漫畫平台WEBTOON為韓漫大宗，其所連載的多部漫畫也紛紛改編為電影、劇集，且表現亮眼，如《與神同行》、《奶酪陷阱》及近日火紅的《他人即地獄》等等。而如何打造出吸睛的好IP，正是創作者們的共同課題。

LINE WEBTOON服務地區包括美國、日本、韓國、泰國、印尼及台灣，日前看中了台灣創作者優異的創作能力，特別為台灣創作者開班授課，分別邀請《歐巴，你不會愛上我吧》韓國漫畫家韓景察及《泳不放棄》漫畫家金正賢，分享繪畫技巧及題目企劃的訣竅，藉此為本土漫畫家增添優勢。

LINE WEBTOON台灣網路漫畫事業部部長李仁植表示，LINE WEBTOON進軍台灣約有五年的時間，但台灣作品仍只占總體六分之一，「台灣漫畫市場應該要是台灣作家的主場，希望能夠藉由接觸韓國漫畫家，讓台灣的連載漫畫家了解外面市場的變化，以及刺激他們，產生更好的作品。」

李仁植透露，各地創作者在近年越來越有競爭意識，會以「發展至海外」為目標，作品水準自然會越來越高，而台灣連載漫畫家相較之下野心較小，且容易對海外作家會有一些誤解，「會認為其他國家的老師，都是擁有助手，或是完整的產業鏈，但其實那都是後來的發展，表現優異的海外老師們都與台灣漫畫家一樣，是從一個人開始。」

李仁植表示，今年首次在台灣舉辦培訓營，過去也曾在泰國連續舉辦三年，舉辦的目的便是要破除部分台灣漫畫家的想法，讓韓國漫畫家分享親身歷程，讓台灣漫畫家了解到韓國漫畫家也非三頭六臂，每個人遇到的狀況都是一樣的，重點是如何靠個人意志，突破大環境的不景氣。

以描述泳將的熱血故事《泳不放棄》，在台韓兩地皆有知名度的金正賢表示，台灣創作者的實力堅強，不論是畫風或是劇情結構都很令人驚豔，此次來台授課，便以自身作品為例，闡述特別題材的重要性，「《灌籃高手》帶給我的感受很深刻，我便想到市面上較少以『游泳』為題材的運動漫畫，便將看完《灌籃高手》這部作品的感動與精神，結合游泳題材，打造出《泳不放棄》。」

(中時 )