2020金門馬拉松今天新聞發布會宣布，連2天包括休閒組和競賽組在內，預估將有1萬9000名跑者參加。（李金生攝）

縣長楊鎮浯表示，金門馬拉松以特有的閩南歷史文化及神秘戰地遺跡氛圍，每年都獲得很大的迴響，已是金門的年度指標賽事。（李金生攝）

金門馬拉松2020年賽事敲定2月8-9日在金門大學開跑，連2天包括休閒組和競賽組在內，預估將有1萬9000名跑者參加，盛況可期。

縣長楊鎮浯今天在首場新聞發布會中表示，金門馬拉松以特有的閩南歷史文化及神秘戰地遺跡氛圍，每年都獲得很大的迴響，已是金門的年度指標賽事，過去網路報名在短時間內即額滿，歡迎世界各地的跑友共襄盛舉，一起來品味金門的美景與風味佳餚。

榮獲國際馬拉松暨路跑協會(AIMS)國際田徑總會(IAAF)成績及賽道認證的金門馬拉松賽已邁入第13屆，將於2020年2月8、9日在金門大學登場。首日5公里健康休閒組，共限1萬1000名，次日則有競賽組：路跑組11.2公里1600名、半程馬拉松21.0975公里3600名及全程馬拉松42.195公里2800名。

2020年活動特色及重點如下：一、休閒組於馬拉松前一天舉行（2月8日），2月9日則舉辦42公里及21公里、11.2公里組專業賽事，1天的馬拉松延長為2天的嘉年華，讓選手有更多時間欣賞金門美景。二、路跑組11.2公里競賽者，將和全馬組及半馬組一樣可獲得金酒公司釀造且奪取數屆國際烈酒比賽金牌冠軍酒，再裝入由縣政府委由金門官窯燒成的瓷瓶。另還有完賽大浴巾一條、完賽獎牌，期更吸引參賽者報名參加。三、提供國內選手參加2020大會合作亞洲賽事之全程馬拉松與半程馬拉松，共8名（全馬4名、半馬4名鄉）。四、優化賽道，減少幅度較大的坡度，提升參賽舒適度，讓每一位跑者能再創個人最佳紀錄。賽道會經過金門慈湖、榮湖、太湖等美景，讓跑者用雙腳飽覽金門風光。五、朝向綠色馬拉松前進，賽衣減少塑膠套包裝，改成牛皮紙綑綁，更符合環保。 六、再次邀請「福建最顏值路跑團」擔任女子配速員，由中國田協＆新浪體育評選＂中國十佳馬拉松跑團＂也將持續擔任2020金門馬拉松最顏值吸睛配速員協助跑者創佳績。七、以金門特有的「閩式建築」作為完賽獎牌設計。八、賽事適逢元宵佳節，將提供賽道花燈展示與元宵相關活動，與跑友們一同歡慶元宵佳節。九、為落實在地參加，縣府提供1000個名額給金門籍縣民，於10月20日（周日）上午09：00-13：00於金湖綜合體育館帶身分證件於現場報名（可代報名，但限4名），金門籍報名表及委託切結書請上中華民國路跑協會下載使用。十、10／31下午6點開放全球網路報名。如鄉親未報上則可上中華民國路跑協會網站報名。十一、金門籍報名受委託者需年滿18歲。

縣府強調，2020金門馬拉松不只賽事升級，周邊服務也再進化，特別結合新媒體應用，成立賽事官方粉絲專頁，可及時解決有關賽事的任何疑問，其次是與立榮航空合作，提供跑者「一條龍」的服務，解決機票和住宿等問題。

(中時 )