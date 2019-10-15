台灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民率主任檢察官王正皓、廖先志及檢察官彭馨儀、陳柏文、吳秉林等6人，14日與新北市政府警察局局長陳檡文、刑事警察大隊大隊長黃壬聰等人聯合訪視中和警分局「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查賄制暴」工作。
會議中，中和分局報告相關查賄制暴概況，包括今年以來查獲8把制、改式手槍之肅槍工作、2件17人掃蕩幫派工作及查獲635件一、二、三級毒品高達6872多公克之肅毒工作。
朱兆民也肯定中和分局對肅槍、治平、掃毒的努力，也提示選舉重點即是「科技查賄」，包括查緝網路假訊息及防制境外資金介入選舉2大重點。
中和警分局長林故廷亦就選舉最可能遭遇到的黑函問題提出討論、溝通。王正皓會議中立即就實務上之具名、不具名黑函認定提出解決方案，雙方於選舉查賄蒐證重點、境外旅遊賄選等表示看法，借由意見溝通達到檢警合作之最大化。
中和警分局表示，長期以來落實維持中和地區的治安平穩責任，去年選舉即查獲多件賄選及幽靈人口案件，選舉必定持續秉持「深入查證，事證明確」的最高標準，以維持中和地區選舉的純淨。
(中時 )
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